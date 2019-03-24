Во Франции новая волна протестов: есть задержанные

Источник: Корреспондент.net

Французские правоохранительные органы задержали в Париже 31 участника очередной акции протеста "желтых жилетов". Отмечается, что полиция провела более 2000 проверок граждан и выписала несколько штрафов.

Демонстрации проводятся и в других городах Франции. В частности, в Ницце, где протесты запретили, несколько сотен людей вышли на улицы. Полиция задержала шесть человек.

Ранее полиция запретила протесты "желтых жилетов" в Париже, которые были запланированы на 23 марта. В частности, под запрет попали акции на площади Шарля де Голля, где находится Триумфальная арка, а также в районе Елисейского и Бурбонского дворцов.