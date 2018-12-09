Во Франции подсчитали убытки от протестов

Источник: Корреспондент.net

Протесты "желтых жилетов" привели к экономической катастрофе во Франции, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Министр назвал ситуацию "кризисом" как для общества, так и для демократии. "Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики", - сказал он во время визита в магазины в Париже, которые были повреждены во время акций протеста.

Особенно сильно пострадала столица: разбитые окна, сожженые автомобили, разоренные магазины. В парижских демонстрациях в субботу приняли участие 10 тысяч человек.

В эти выходные закрыты несколько туристических объектов в столице, в частности Эйфелева башня и музей Лувр.