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19.11.2017

Во Франции полицейский расстрелял шесть человек и покончил с собой

Источник: Українські новини

 

Драма, которая шокировала муниципалитет, а следом и всю Францию, разыгралась около 21 часа в субботу.

31-летний полицейский сначала выстрелил и убил двух человек на улице, которые не имели к нему никакого отношения. Затем он направился в дом родственников своей гражданской жены, расположенный в окрестностях старого Сарселя и начал стрелять в них. Он сразу убил тестя и ранил свою 25-летнюю жену, которая пыталась сбежать от него на машине. Затем он принялся гоняться по саду за матерью и сестрой жены, также ранив их, причем его теща сейчас находится в критическом состоянии.

Нападавший покончил с собой, его тело прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в саду у дома.

Известно, что преступник работал в подразделении охраны парижского управления полиции.

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