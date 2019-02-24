Во Франции прошла новая волна протестов

Источник: Корреспондент.net

Движение "желтые жилеты" в субботу, 23 февраля, провело многочасовые уличные акции по всей Франции.

Отмечается, что 15-я волна протестов сопровождалась новыми беспорядками.

По данным МВД республики, в демонстрациях приняли участие 46,6 тысячи человек. На улицы Парижа вышли 5,8 тысячи манифестантов.

В целом марш в француской столице не сопровождался особо крупными инцидентами, однако в конце дня полиция применила слезоточивый. Были задержаны 28 человек.

Основные беспорядки охватили провинцию: Клермон-Ферран, Руан, Монпелье.

Так, в Клермон-Ферране, где на улицы вышли около 2,5 тысячи манифестантов, власти были вынуждены закрыть парки и общественные здания, аннулировать концерты и спектакли.

Также акции "желтых жилетов" прошли в Марселе, Бордо, Тулоне и Каннах.