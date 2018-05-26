Во Франции прошли демонстрации противников реформ Макрона

Источник: DW

В ряде городов Франции в субботу, 26 мая, противники реформ президента Эмманюэля Макрона провели массовые демонстрации. По данным властей Парижа, во французской столице в мероприятии приняли участие около 21 тысячи человек.

По мнению участников акции, Макрон проводит политику в пользу состоятельных граждан. Национальный секретарь Французской коммунистической партии Пьер Лоран обвинил главу государства в применении "авторитарных методов".

Демонстрации состоялись также в Гренобле, Лионе, Марселе и Монпелье. В них участвовали представители левого движения "Неподчинившаяся Франция", профсоюза CGT и около 60 иных организаций. По данным полиции, в Париже перед мероприятием были задержаны около 30 человек.

В начале мая противники экономических реформ Макрона уже выходили на демонстрацию в Париже и Тулузе. Участники обвиняли Макрона в "социальном перевороте" и призывали к проведению конституционной реформы.