Во Франции простились с Шарлем Азнавуром

Источник: DW

Во Франции в пятницу, 5 октября, простились со знаменитым французским шансонье армянского происхождения Шарлем Азнавуром. Торжественная церемония прошла в Доме инвалидов в Париже.

В мероприятии приняли участие родственники исполнителя и официальные лица, включая французского президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главу армянского государства Армена Саркисяна. Российскую сторону на траурных мероприятиях представлял замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Отдать последнюю дань певцу пришли также многочисленные деятели культуры и искусства, включая актера Жан-Поля Бельмондо и певицу Мирей Матье, с которой Азнавур работал над записью песни "Вечная любовь".

Под звуки дудука

Гроб с телом певца, покрытый французским триколором, пронесли под традиционную армянскую мелодию, исполненную на дудуке. Похоронят шансонье 6 октября в небольшом монастыре под Парижем, где покоятся его родственники.

Знаменитый исполнитель скончался в ночь на 1 октября на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции. Азнавур родился в семье армянских эмигрантов, уехавших во Францию в 1922 году. В число его всемирно известных песен входят "Богема", "Она", "Мама", "Изабелла", "Как говорят", "Аве Мария", "Нет, я ничего не забыл". За свою карьеру он написал более 700 песен и принял участие в съемках почти 70 фильмов. Кроме того, Азнавур был послом Армении в Швейцарии, где он постоянно проживал.