19.08.2017
Во Франции срочно эвакуировали вокзал
Источник: КорреспонденТ.net
Во Франции эвакуировали вокзал города Ним из-за присутствия одного или нескольких вооруженных человек.
Вокзал оцеплен правоохранителями. Жителям города рекомендуется избегать района, где находится железнодорожная станция.
Эвакуация началась после того, как в полицию поступила информация о том, что один или несколько человек, находящихся на вокзале, вооружены.
Испанское агентство EFE сообщает, что на вокзале слышна стрельба. Один человек, предположительно, вооруженный, задержан полицейскими, еще два находятся на свободе.
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