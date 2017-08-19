Во Франции срочно эвакуировали вокзал

Источник: КорреспонденТ.net

Во Франции эвакуировали вокзал города Ним из-за присутствия одного или нескольких вооруженных человек.



Вокзал оцеплен правоохранителями. Жителям города рекомендуется избегать района, где находится железнодорожная станция.

Эвакуация началась после того, как в полицию поступила информация о том, что один или несколько человек, находящихся на вокзале, вооружены.

Испанское агентство EFE сообщает, что на вокзале слышна стрельба. Один человек, предположительно, вооруженный, задержан полицейскими, еще два находятся на свободе.



