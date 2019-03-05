Во французском городе за ночь сожгли 65 авто

Источник: Корреспондент.net

Участники беспорядков во французских городах Гренобль, Эшироль и Сен-Мартен-ле-Вину сожгли в ночь на вторник, 5 марта, около 65 автомобилей.

По данным СМИ, причиной беспорядков стало ДТП, в результате которого погибли два жителя района Мистраль. Так, вечером 2 марта двое юношей пытались уйти от преследовавшего их автомобиля полиции на украденном скутере. По данным прокуратуры, они ехали на большой скорости и не соблюдали правила дорожного движения. На выезде на трассу скутер попытался обогнать автобус и столкнулся с ограждением.

Отмечается, что в столкновениях, которые продолжаются в городе вторые сутки, пострадал 16-летний подросток, ранения также получили полицейские. Один человек был задержан.