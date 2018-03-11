Во Львове 35 тыс. человек провели крестный ход

Источник: Українські новини

Около 35 тыс. человек принимают 11 марта участие в "Крестной дороге" по случаю Крестопоклонного воскресения во Львове.

Шествие организовала Украинская греко-католическая церковь.

Мероприятие началось в 15:00 около храма Святого архистратига Михаила на ул. Винниченко, 22.

После этого собравшиеся направились по центральным улицам города в направлении пл. Святого Юра, на которой находится архикафедральный собор Св. Юра.

Возглавляет шествие архиепископ и митрополит Львовский Игорь (Возьняк).

Участники "Крестной дороги" молятся и несут лампадки.

В мероприятии принимает участие духовенство Львовской архиепархии, монашество, представители городской и областной власти, а также верующие.

Для проведения крестного хода в городе перекрыто движение транспорта.

Конфликтов не возникает.