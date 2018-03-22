Во Львове до 2024 года "исчезнут" маршрутки

Источник: Українські новини

Львовский городской совет решил отказаться от маршрутных такси до 2024 года.

Решение об этом принято на сессии Львовского городского совета 22 марта.

Львовский горсовет намерен заменить маршрутки электротранспортом и автобусами большой вместимости, которые будут работать в режиме автобусов.

Львовский горсовет поручил своему исполнительному комитету подготовит "дорожную карту" по замене маршруток на автобусы.

Инициатором данного решения стала жительница Львова Анна Меленчук, которая 29 января 2018 года зарегистрировала на сайте горсовета электронную петицию.

Петиция набрала необходимые 500 голосов, что позволило вынести вопрос на рассмотрение горсоветом.

Горсовет рассмотрел петицию и поддержал ее.

В решении сроки реализации заменены с 2 на 5 лет.

Горсовет намерен не продлевать действующие разрешения на перевозки маршрутками.

Также Львов не намерен закупать микроавтобусы и автобусы средней вместимости.

Львовский городской совет на сессии 22 марта также решил закупить 150 автобусов за 800 млн гривен в 2018 году.

Автобусы будут закуплены на условиях финансового лизинга.

Планируется закупить автобусы, которые рассчитаны на перевозку минимум 100 пассажиров.

Срок поставки автобусов - до 31 декабря 2018 года.

Срок лизинга - 36 месяцев, процентная ставка за пользование лизингом составит не более 18% годовых в гривнах.

Автобусы Львов передаст городскому коммунальному предприятию АТП-1.