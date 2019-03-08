Во Львове и Харькове прошли марши за права женщин

Источник: Корреспондент.net

Во Львове и Харькове в пятницу, 8 марта, состоялись марши за права женщин.

Как пишут УНН, в центре Львова женщины пришли с плакатами, на которых было написано "Мое тело - мое дело", "Вставай за права женщин" и другие. Кроме женщин, участие в акции принимали и мужчины.

В то же время в Харькове марш за права женщин прошел в сопровождении контрмарша националистов.

По данным UA: Харків, женщины прошли по центру города с лозунгами "Место женщины везде", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Не продавайся за цветы - завтра станешь у плиты".

Перед колонной участников Марша женской солидарности собрались представители националистической организации Фрайкор с плакатами "Феминизм - болезнь" и "Феменистка - не женщина". Они выкрикивали лозунги вроде "Нации нужны матери и дети" и "Красота. Женственность. Материнство".

Две колонны были разделены большим количество полицейских.