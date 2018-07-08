Во Львове из-за взрыва гранаты погиб мужчина

Источник: Українські новини

Сегодня, 8 июля, во Львове в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб мужчина. Также пострадала женщина, получив телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Пострадавшую, данные которой устанавливаются, доставлены в больницу, ей оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб.