Во Львове образовалась огромная мусорная свалка

Источник: Корреспондент.net

Во Львове на перегрузочной мусорной станции на улице Северной накопилось около 2,5 тысяч тонн отходов. Неприятный запах распространяется на несколько километров вокруг и вызывает возмущение у местных жителей.

"Ежедневно в перегрузочную станцию на ул. Северной приезжают более десяти мусоровозов компании АВЕ. В каждом – до 12 тонн мусора из Львова и окрестностей. Суточная норма отходов для Северной – 200 тонн. И сейчас лимит превышен – мусор, который накопился за несколько недель, до сих пор там", – говорится в сообщении.

Издание цитирует местную жительницу Елену, которая не может открыть окна в доме из-за вони.

"У всех детей какие-то сыпи. На губах, или во рту такие ранки появляются. Здесь бывает такой запах, что детям невозможно даже выйти. Такой резкий сырой, такой кислый запах. Иногда, как они там немножко экскаваторами подвигают, то невозможно выйти на улицу", – пожаловалась женщина.

Накопившийся мусор на улице Северной перевозчик обещал убрать до 1 июня. Но в понедельник, 4 июня, чиновники из горсовета зафиксировали на станции примерно 2,5 тысячи тонн мусора. Теперь называется новая дата, когда должен быть убран мусор – 16 июня.

Компания АВЕ обслуживает треть Львова. Горы мусора на улице Северной руководитель предприятия называет "критической ситуацией". Сейчас он ищет новый полигон в области.