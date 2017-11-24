Во Львове под брусчаткой нашли древние надгробия

Источник: Корреспондент.net

Под брусчаткой в центре Львова волонтеры нашли еврейские надгробия.

Всего найдено около сотни надгробий, которые датированы 20-30-ми годами прошлого века. По данным историков, в советский период их забрали с кладбища и замостили ими двор.

По словам главы общества еврейской культуры Александра Назара, на надгробиях можно увидеть определенный текст, рисунки.

"Там как бы идет в поэтической форме, из разных молитв, текстов, определенных святых, берутся отрывки, которые характеризуют этого человека. Соответственно есть определенные рисунки, есть звезда Давида", – сказал он.

Пока волонтеры выкопали 20 надгробий, из которых были сделаны лестница в подвальное помещение котельной. После демонтажа находки перевезут на одно из кладбищ Львова, благоустроят их и в будущем сделают из них памятную стеллу.