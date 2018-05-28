Во Львове полностью сгорела маршрутка

Источник: Корреспондент.net

Во Львове возле конечной остановки на просп. Красной Калины полностью сгорела маршрутка. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления ГСЧС Львовской области Кристину Авдееву.

Заметив возгорание под капотом, водитель маршрутки сначала сам пытался потушить пожар, однако пламя очень быстро распространилось на весь автобус.

Когда на место прибыли пожарные, маршрутка практически вся была охвачена огнем.

В момент возникновения пожара пассажиров в салоне автобуса не было, поэтому обошлось без жертв.

Пожар ликвидировали за 15 минут, однако огонь полностью уничтожил автобус.

Причины возгорания пока неизвестны.