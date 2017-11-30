Во Львове прокуратура передала в суд дело продавщицы рыбы, отравившей более 70 человек

Источник: 112.ua

Львовская местная прокуратура направила в Франковский райсуд Львова обвинительный акт в отношении женщины, которая изготовляла и продавала копченую рыбу, которой отравились более 70 человек. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Львовской обл.

Женщина без разрешительных документов, в частности вывода лабораторного исследования ветеринарно-санитарной экспертизы качества и безопасности, производила скумбрию горячего копчения в гараже и помещении собственной квартиры, несмотря на грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Некачественной рыбой продавщица торговала на одном из рынков Львова.

Такие действия нарушителя квалифицированы по ч.2 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Ей грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

От употребления опасного продукта в больницы Львовской области с острой кишечной инфекцией попали более 70 человек, среди которых дети.

Как сообщалось, во Львове произошло массовое отравление людей, которые 21 сентября купили в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" рыбу горячего копчения. Оказалось, что готовила и продавала рыбу одна из жительниц Львова. Ей уже объявлено о подозрении в сбыте некачественной продукции. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

По последней информации, некачественной рыбой отравился 71 человек.