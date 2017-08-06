Во Львове психбольницу штурмовала полиция

Источник: КорреспонденТ.net

Патрульная полиция Львова сообщила в Facebook, что правоохранители штурмовали палату в психбольнице на Кульпарковской улице, где вооруженный стеклом пациент взял в заложники других больных.

Отмечается, что около 19.00 30-летний львовянин заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна.

По данным полиции, он, по решению суда, находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца,которому нанес 72 ножевых ранения.

Патрульные приняли решение об оперативном штурме услышав из палаты крики о помощи. Злоумышленника локализовали, заложников освободили. Во время операции пять полицейских получили телесные повреждения.

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк информировал, что стеклом из разбитого окна мужчина травмировал десять пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии.