Во Львове снесли 30-метровый Монумент славы

Источник: Корреспондент.net

Ночью на воскресенье, 3 марта, во Львове снесли 30-метровую стелу Монумента славы, которая была расположена на улице Стрыйской. Соответствующее видео в Youtube опубликовал Игорь Мартынив.

После этого подрядчик будет разбивать бетонную конструкцию стелы, которая упала вниз. Предыдущие две попытки снести Монумент были для работников неудачными.