03.03.2019
Во Львове снесли 30-метровый Монумент славы
Источник: Корреспондент.net
Ночью на воскресенье, 3 марта, во Львове снесли 30-метровую стелу Монумента славы, которая была расположена на улице Стрыйской. Соответствующее видео в Youtube опубликовал Игорь Мартынив.
После этого подрядчик будет разбивать бетонную конструкцию стелы, которая упала вниз. Предыдущие две попытки снести Монумент были для работников неудачными.
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