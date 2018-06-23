Во Львове в машину активиста бросили гранату

Источник: Корреспондент.net

В автомобиль львовского активиста неизвестные подбросили гранату, разбив окно. Об этом в субботу, 23 июня, сообщил координатор общественной организации Варта 1, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что машина принадлежит основателю общественной организации Рабів до раю не пускають Ивану Спринскому.

"Львов, ул. Героев УПА 38, в автомобиле Ауди А6 разбито заднее окно с правой стороны от водительского сидения (багажника), а в багажнике находится предмет, похожий на ручную гранату - РГД-5", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают полиция, кинологи и взрывотехники.

Подозрительный предмет изъят и направлен на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.