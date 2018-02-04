Во Львовской области без света остались 334 населенных пункта из-за непогоды

Украина

В Украине 250 тысяч незаконных "евроблях" - ГФС

По состоянию на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тысяч авто с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тысяч автомобилей.