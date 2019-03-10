Во Львовской области горит почти гектар свалки

Источник: Корреспондент.net

Во Львовской области произошло возгорание свалки вблизи г. Новояворовск. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

В частности, указано, что о масштабном пожаре на свалке спасателям стало известно в 07:14 воскресенья.

"Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара. Процесс ликвидации осложняется процессом пополнением запасов воды в целях пожаротушения, ведь ближайшее водоисточник находился на расстоянии около 1 км", - говорится в сообщении.

Известно, что к ликвидации пожара привлекли 22 человека личного состава и три единицы спецтехники.