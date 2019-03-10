10.03.2019
Во Львовской области горит почти гектар свалки
Источник: Корреспондент.net
Во Львовской области произошло возгорание свалки вблизи г. Новояворовск. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.
В частности, указано, что о масштабном пожаре на свалке спасателям стало известно в 07:14 воскресенья.
"Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара. Процесс ликвидации осложняется процессом пополнением запасов воды в целях пожаротушения, ведь ближайшее водоисточник находился на расстоянии около 1 км", - говорится в сообщении.
Известно, что к ликвидации пожара привлекли 22 человека личного состава и три единицы спецтехники.
Новости раздела
Украина
10.03.2019
В Черкассах исчезли пять активистов - Нацкорпус
Национальный корпус заявляет об исчезновении пятерых представителей движения после столкновений с полицией в Черкассах.
Украина
10.03.2019
День на Донбассе прошел без обстрелов - ООС
Ни одного обстрела в течение текущих суток, 10 марта, по состоянию на 18:00 воскресенья на Донбассе не зафиксировано.
Украина
10.03.2019
Украина рекордно экспортировала орехи и фруктыf
За два месяца 2019 года Украина заработала на экспорте фруктов, ягод и орехов $47,4 млн долларов США.
Украина
09.03.2019
На Закарпатье спецназ задержал банду наркодилеров
Полицейские провели 20 обысков в квартирах фигурантов дела, задержаны 9 членов организованной преступной группировки.
Украина
09.03.2019
В ДТП под Луцком погиб журналист
Водитель за рулем автомобиля Volkswagen сбил двух людей. Один из них - журналист ТРК Аверс Юрий Яцюк.
Украина
09.03.2019
Нацкорпус митингует в Киеве против схем в оборонке
На Майдане собрались около полутора тысяч националистов. Они требуют расследовать коррупцию в оборонном секторе.
Украина
09.03.2019
Столкновения под АП: пострадали три силовика
Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по факту беспорядков в центре Киева.
Украина
09.03.2019
Сепаратисты дважды нарушили перемирие – штаб ООС
На обстрелы противника украинские военные каждый раз отвечали огнем. Потери врага уточняются.
Украина
09.03.2019
Нацкорпус прорывался к Порошенко в Черкассах
Националистам удалось прорваться на сцену, где один из них выступил перед людьми с речью.
Украина
08.03.2019
К 8 марта Google подготовил дудл с мощными словами великих женщин
К Международному женскому дню 8 марта, компания Google подготовила мотивирующий дудл с цитатами великих женщин.
Украина
08.03.2019
Госсекретарь назвал количество работников-женщин в украинском МИДе
44% работников Министерства иностранных дел, 6 послов и 5 генеральных консулов - женщины.
Украина
08.03.2019
НАБУ открыло три дела на омбудсмена Денисову - СМИ
У Антикоррупционеров много претензий по недостоверной информации в декларации Денисовой.
Украина
08.03.2019
Появились подробности жуткого ДТП на Киевщине
Пять молодых людей погибли в результате столкновения с деревом, а не из-за съезда в кювет.
Украина
08.03.2019
В Житомирской области забросали камнями поезд
Инцидент произошел, когда поезд подъезжал к станции Бердичев. Никто из пассажиров не пострадал.
Украина
08.03.2019
Умерла 19-летняя бывшая Юная мисс Вселенная
Девушку нашли в постели без сознания. Медики ввели ее в искусственную кому и перевезли в специализированную больницу в Мюнхене, где она скончалась от сердечного приступа.
Украина
08.03.2019
Во Львове и Харькове прошли марши за права женщин
Активисты заявляют, что равенства в Украине на самом деле нет, оно только на бумаге.
Украина
08.03.2019
Сепаратисты обстреляли Счастье - СЦКК
В СЦКК отметили, что обстрел города произошел утром 6 марта, когда на улице находилось большое количество людей.
Украина
08.03.2019
День на Донбассе: зафиксирован единичный обстрел
В штабе ООС утверждают, что сепаратисты не применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Украина
07.03.2019
В феврале инфляция составила 0,5%: больше всего подорожали продукты
В феврале 2019 года потребительские цены повысились на 0,5%.
Украина
07.03.2019
Нацбанк объяснил весеннее укрепление гривны
С начала 2019 года официальный курс гривны укрепился на 4,4% до 26,48 гривен за доллар.
Украина
07.03.2019
На Донбассе согласовано "весеннее" перемирие - СМИ
Новое перемирие вступает в силу с полночи 8 марта, сообщили в представительство "ДНР" в СЦКК.
Украина
07.03.2019
На Донбассе за день трое раненых
Сепаратисты дважды применяли запрещенное "Минском" вооружение. Украинские военные отвечали адекватным огнем - сообщили в Штабе.
Украина
07.03.2019
В Днепре мужчина с ножом напал на полицейского
Для прекращения преступных действий нападающего патрульный применил огнестрельное оружие.