Во Львовской области подтоплены 20 домов

Источник: Корреспондент.net

Во Львовской области из-за непогоды подтоплены 20 жилых домов. Об этом в субботу, 30 июня, сообщает ГСЧС.

Так, по состоянию на 13:00 30 июня остаются подтопленными в Стрыйском районе: 20 подвалов жилых домов, 10 приусадебных участков и 40 колодцев в с. Заречное.

Для откачки воды привлечены спасатели, 2 единицы техники, 2 мотопомпы и 2 глубинных насоса.

По данным ведомства, в 10:20 вода сошла с автодороги Николаев - Жидачев - Калуш в Жидачевском районе.

В районах области работают мобильно-оперативные группы для мониторинга ситуации.