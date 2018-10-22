Во Львовской области загорелся автобус с туристами

Источник: Корреспондент.net

Во Львовской области загорелся автобус, который вез с полусотни туристов. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в понедельник, 22 октября.

Люди возвращались из Закарпатья.

Отмечается, что пламя увидел пассажир, который не спал. Именно благодаря этому никто не пострадал. Люди быстро выбежали на улицу, некоторые даже не успели забрать вещи.