Во многих странах мира прошли акции в поддержку Сенцова

Источник: DW

В городах разных стран мира 1 и 2 июня прошли акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в российской колонии и 20 дней назад объявившего бессрочную голодовку. Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 2 июня, что митинги в поддержку Сенцова прошли, помимо Украины и России, также в Германии, Франции, Италии, Эстонии, Литве, Швеции, Грузии, Великобритании, Канаде, США и Португалии. Порошенко поблагодарил всех участников кампании, отметив, что "мы продолжим борьбу за освобождение всех украинских политзаключенных".

На странице кампании SaveOlegSentsov в интернет-сервисе Flickr опубликованы фотографии с акций из таких городов, как Лион, Париж, Бордо, Лейпциг, Оттава, Женева, Варшава, Рига, Сидней, Тель-Авив, Брюссель, Вена, Одесса и Киев. Ранее организаторы кампании анонсировали проведение 1-2 июня акций в общей сложности примерно в 50 городах 20 стран мира.

Акции в поддержку Сенцова в Киеве и Москве

2 июня митинги в поддержку Сенцова прошли, в частности, в Киеве, Москве и Тбилиси. В столице Украины на площади Независимости собрались несколько сотен человек, призывающих Россию освободить Сенцова и других политзаключенных. В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ, участники акции подготовили для Москвы большую символическую красную карточку.

В центре Москвы у монумента "Содружества трех народов" на Украинском бульваре собрались около двадцати человек - в том числе, как сообщает корреспондент "Эха Москвы", режиссер Борис Хлебников. Участники пикета держали в руках фотографии Сенцова и плакаты в его поддержку. На одном из плакатов стояло: "Честь и достоинство России - в освобождении политзаключенных".

Символические красные карточки для России принесли также участники акции в Тбилиси, фотографии с которой опубликовало в Twitter посольство Украины в Грузии.

Задержания в Санкт-Петербурге

Накануне на пикете в поддержку Сенцова в Санкт-Петербурге полицейские задержали пожилую художницу и двоих активистов, сообщает "Медиазона". Одного из них, Всеволода Нелаева, задержали за участие в акции 1 мая. 2 июня у здания Петроградского суда, где назначено заседание по делу Нелаева, были задержаны еще трое активистов, развернувшие украинский флаг и плакат в поддержку Сенцова.

Дело Олега Сенцова

Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году по обвинению в подготовке терактов на полуострове и создании террористического сообщества. В 2015 году суд постановил лишить его свободы на 20 лет. Правозащитные организации признали Олега Сенцова политзаключенным. Европейские и российские политики и деятели культуры не раз обращались к властям России с просьбой освободить украинского режиссера.

Режиссер отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он начал бессрочную голодовку с требованием освободить "всех украинских политзаключенных", находящихся в России.