Во время бесплатных осмотров институт Богомолец диагностировал около 1 тыс. заболеваний раком кожи

Источник: Українські новини

Об этом она сообщила в эфире телевизионного канала ZIK.

Бесплатные осмотры пациентов в Институте дерматологии и косметологии Богомолец, как и в других медицинских учреждениях, обычно посвящают ко Дню диагностики меланомы в Украине, который проводится в преддверии лета.

"Меланома - одна из наиболее злокачественных опухолей. Почему она злокачественная? Потому что она из маленькой родинки за год может дать метастазы в очень важные органы. И человек может погибнуть в течение года", - рассказала Богомолец.

Она подчеркнула, что за годы проведения подобных диагностик специалистами Института дерматокосметологии было обнаружено более 1 тыс. меланом и около 1 тыс. случаев заболеваний раком кожи.

"Мы диагностировали более тысячи меланом за это время. Почти тысячу заболеваний раком кожи. И спасаем таким образом людям жизнь", - констатировала Богомолец.

За один день, 20 апреля 2018 года, в Институте доктора Богомолец осмотрели около тысячи пациентов.

Первую благотворительную акцию по диагностике меланомы устроили еще в 2008 году. А уже сегодня такие осмотры проводят по всей Украине. По данным Института рака, такая профилактика снизила смертность от меланомы в Украине на 15%. Дальнейшая цель проекта - за 5 лет снизить уровень смертности от этой болезни еще на 15%.