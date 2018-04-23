Во время бесплатных осмотров институт Богомолец диагностировал около 1 тыс. заболеваний раком кожи
Источник: Українські новини
Депутат Верховной Рады Украины, председатель комитета парламента по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявляет, что Институт дерматокосметологии доктора Богомолец провел ежегодный осмотр граждан на наличие меланомы, отметив, что за все время проведения таких осмотров врачами ее института был диагностирован более 1 тыс. случаев заболеваний раком кожи.
Об этом она сообщила в эфире телевизионного канала ZIK.
Бесплатные осмотры пациентов в Институте дерматологии и косметологии Богомолец, как и в других медицинских учреждениях, обычно посвящают ко Дню диагностики меланомы в Украине, который проводится в преддверии лета.
"Меланома - одна из наиболее злокачественных опухолей. Почему она злокачественная? Потому что она из маленькой родинки за год может дать метастазы в очень важные органы. И человек может погибнуть в течение года", - рассказала Богомолец.
Она подчеркнула, что за годы проведения подобных диагностик специалистами Института дерматокосметологии было обнаружено более 1 тыс. меланом и около 1 тыс. случаев заболеваний раком кожи.
"Мы диагностировали более тысячи меланом за это время. Почти тысячу заболеваний раком кожи. И спасаем таким образом людям жизнь", - констатировала Богомолец.
За один день, 20 апреля 2018 года, в Институте доктора Богомолец осмотрели около тысячи пациентов.
Первую благотворительную акцию по диагностике меланомы устроили еще в 2008 году. А уже сегодня такие осмотры проводят по всей Украине. По данным Института рака, такая профилактика снизила смертность от меланомы в Украине на 15%. Дальнейшая цель проекта - за 5 лет снизить уровень смертности от этой болезни еще на 15%.