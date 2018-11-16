Во все котельные Смелы начали подавать газ - НАК

Источник: Корреспондент.net

Предприятие Черкассыгаз начало подачу газа во все котельные города Смела, где с 12 ноября не было отопления ни в зданиях соцсферы, ни в жилых домах. Об этом сообщила компаний Нафтогаз Украины в Twitter вечером в пятницу, 15 ноября.