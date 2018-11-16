16.11.2018
Во все котельные Смелы начали подавать газ - НАК
Источник: Корреспондент.net
Предприятие Черкассыгаз начало подачу газа во все котельные города Смела, где с 12 ноября не было отопления ни в зданиях соцсферы, ни в жилых домах. Об этом сообщила компаний Нафтогаз Украины в Twitter вечером в пятницу, 15 ноября.
"Сейчас идет технологическая работа непосредственно коммунального предприятия, которое должно уже начать предоставлять услуги населению", - сказано в сообщении.
Также в Нафтогазе заявили, что во многих домах, больницах, детских садах и школах по состоянию на утро пятницы было уже тепло.
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