Водителю, въехавшему в толпу людей в Торонто, предъявлены обвинения
Источник: DW
Водитель фургона, наехавший на группу прохожих в Торонто, обвинен в убийстве 10 человек и покушении на убийство 13 человек. На судебном заседании во вторник, 24 апреля, 25-летний Алек Минассян не выказывал эмоций и смотрел в пол. Его мотивы до сих пор неизвестны.
Мэр Торонто Джон Тори пообещал, что в ходе расследования "ничто не останется без внимания". По информации местных СМИ, через две недели Минассян вновь предстанет перед судом.
Накануне Минассян в арендованном фургоне наехал на группу прохожих недалеко от центра Торонто. В результате погибли 10 человек, в том числе двое граждан Южной Кореи, еще 15 были доставлены в больницу. Флаг на парламентском холме в канадской столице Оттаве был во вторник приспущен. Соболезнования родственникам и близким жертв выразили глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas), президент США Дональд Трамп, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и другие политики.