Водолазы ВСУ провели учения в ледяном море

Источник: Корреспондент.net

В Одессе водолазные специалисты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины провели учения. Об этом сообщает на пресс-службу ВМС ВСУ.

"Температура воды +9, а воздух +10. Это значительно сковывает возможности водолазов и их движения. Ведь долго в холодной воде на глубине не выдержать. Глубина ошибок не прощает, действовать надо уверенно. В сложившейся ситуации, водолазы должны обладать не только навыками выполнения различного спектра задач под водой, но и уметь оказывать помощь собратьям в аварийных ситуациях", - рассказывает начальник поисково-спасательного отряда ВМС ВС Украины капитан-лейтенант Руслан Шевченко.

Водолазы ВСУ под водой при почти нулевой видимости отрабатывали навыки обнаружения корпусов кораблей. В то же время, водолазы отрабатывали навыки эвакуации с помощью надувной платформы.



