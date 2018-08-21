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21.08.2018

Водяной лед. Что ученые нашли на поверхности Луны

Источник: Корреспондент.net

Ученые окончательно доказали наличие водяного льда на поверхности Луны. Впервые это удалось установить не косвенными, а прямыми наблюдениями с окололунной орбиты.

Лед на Луне нашли в приполярных районах в так называемых холодных ловушках - постоянно затемненных областях вокруг полюсов, где царят крайне низкие температуры. 

Вода на Луне

Астрономы впервые нашли прямые доказательства присутствия слоя водяного льда на поверхности в приполярных районах Луны, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Небольшой наклон оси вращения Луны, Меркурия и Цереры по отношению к плоскости эклиптики давно наталкивал ученых на мысль о том, что в полярных областях этих тел Солнечной системы могут существовать особенности рельефа, образующие вечно затененные места, в которые никогда не попадает солнечный свет.

Как следствие, температура в таких местах должна быть очень низкой и определяться лишь потоками тепла из недр и отраженным от соседних стенок светом.

Считается, что такие места, как правило это кратеры, должны выступать ловушками для летучих веществ, и в первую очередь, для воды, которая может накапливаться там в течение долгого времени.

"Большая часть льда находится в тени кратеров рядом с полюсами, где температура не поднимается выше -156,5 градуса по Цельсию. Солнечный свет никогда не поступает в эти части поверхности из-за небольшого наклона оси вращения Луны", - говорится в заявлении NASA об открытии.

Ранее свидетельства присутствия водяного льда на Луне находил зонд Lunar Reconaissance Orbiter и станция Lunar CRater Observation and Sensing Satelli. Однако они могли указывать и на другие соединения, например, на гидроксильные группы.

Прямые доказательства были получены при помощи инструмента Moon Mineralogy Mapper на борту индийского зонда Чандраян-1. Исследователи анализировали спектры отраженного от поверхности Луны излучения.

Главное достоинство этого метода заключается в том, что он позволяет напрямую измерить колебания молекул и отличить водяной лед от других похожих соединений или воды в любой другой форме (жидкая, поглощенная поверхностью или в составе гидратированных минералов).

Исследователи изучали области между регионами, на которые падает прямое солнечное излучение, и постоянно затемненными зонами.

Проанализировав этот спектр, астрономы обнаружили достоверные признаки присутствия водяного льда прямо на лунной поверхности - на глубине менее нескольких миллиметров.

"Мы нашли прямое и решающее доказательство наличия обнаженного водяного льда в лунных полярных областях. Избыток и распределение льда на Луне отличаются от ситуации на других безатмосферных тел Солнечной системы, таких, как Меркурий и Церера, что может быть связано с уникальным формированием и эволюции нашей Луны", - говорится в исследовании.

Исследователи сделали вывод, что лед на Луне не чистый - его массовая доля может составлять 30 процентов или выше, если он перемешан только с реголитом (поверхностный слой сыпучего лунного грунта), или около 20 процентов, если лед встречается в виде отдельных участков в реголите.

Эти данные говорят о том, что на Луне не так много льда, как предполагалось раньше. В 2009 году NASA заявило, что в полученных в ходе миссии Apollo в 1970-х годах образцов лунной поверхности было обнаружено присутствие воды. Тогда ученые подсчитали, что в одной тонне поверхности Луны может находиться до 946 миллилитров воды.

Кроме того, накопление реголита в кратерах, вероятно, происходит достаточно быстро. Считается, что Луна сохраняет современный наклон оси вращения вот уже 2-3 миллиарда лет, поэтому обнаруженный лед, как предполагают астрономы, может быть очень древним.

Его источником могут быть кометы - однако симуляции показывают, что занесенные ими запасы должны иссякнуть уже спустя 20 миллионов лет. Тем не менее, ученые не могут однозначно сказать, как именно влияют солнечный ветер, галактические космические лучи и межпланетная среда на его убегание с поверхности.

Ученые считают, что открытие залежей водяного льда на Луне может в будущем помочь в ее освоении пилотируемыми экспедициями.

 

Жизнь на Луне

В статье, опубликованной в журнале Astrobiology 1 августа, говорится, что на Луне как минимум дважды создавались условия, пригодные для зарождения жизни.

Астробиологи Дирк Шульц-Макух из Университета штата Вашингтон и Йен Кроуфорд из Лондонского университета пишут, что такие условия появились вскоре после образования Луны и затем во время пика вулканической активности на ней (4 и 3,5 миллиарда лет назад).

В эти периоды происходили выбросы сильно нагретых летучих газов и водяного пара, которые могли привести к образованию кратеров с жидкой водой и формированию плотной атмосферы. Такие условия могли сохраняться на протяжении миллионов лет.

Предположения ученых основаны на на результатах недавних космических миссий и анализе образцов лунных пород и почвы, которые показывают, что Луна не настолько сухая, как считалось ранее.

Наукой также предполагается, что у юного земного спутника могло быть магнитное поле, защищающее возможные формы жизни от смертоносного влияния открытого космоса.

Жизнь на Луне могла зародиться таким же образом, как и на Земле, но более вероятно, что ее мог занести метеорит, считают исследователи.

Первые доказательства жизни на Земле, окаменелости, содержащие следы цианобактерий, относятся к периоду 3,5-3,8 млрд лет назад. В это время Солнечная система переживала бомбардировку гигантскими метеоритами. Не исключено, что простейшие микроорганизмы вроде цианобактерий могли попасть с Земли на Луну с их помощью.

Авторы работы не настаивают, что жизнь на Луне действительно существовала. Но они допускают существование подходящих для этого условий.

 

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