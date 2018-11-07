07.11.2018
Военная прокуратура назвала причину взрывов в Ичне
Источник: Корреспондент.net
Взрывы на артиллерийских складах под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии. Об этом заявил военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщает в среду, 7 ноября, Громадське.
По словам Рябенко, кто-то проник на склад и заложил взрывчатку.
"В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное устройство и кем", - сказал он.
Новости раздела
Украина
07.11.2018
Названа цена проезда по платным дорогам Украины
Первой концессионной дорогой в Украине должна стать трасса Львов - Краковец. Проезд будет стоить от семи евроцентов за километр.
Украина
07.11.2018
В СБУ рассказали о результатах обыска у Бережной
Во время обысков были изъяты документы, электронные носители, письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и слиток золота, утверждают в спецслужбе.
Украина
07.11.2018
Финляндская церковь поддержала томос для Украины
Украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет назад, отметил предстоятель Финляндской православной церкви.
Украина
07.11.2018
Выходцы из Украины возглавили два штата в США
Джаред Полис победил на губернаторских выборах в Колорадо, а Джей Роберт Прицкер стал новым главой Иллинойса.
Украина
06.11.2018
В Верховной раде отказались поддержать отставку генпрокурора Украины Луценко
За возможную отставку Юрия Луценко проголосовали 38 парламентариев, против - 116. Президент Порошенко пока не отреагировал на прошение Луценко об отставке.
Украина
06.11.2018
ВСУ в топ-10 армий Европы, но призывников нет
Украина по военной мощи занимает 29 позицию в мировом рейтинге и 10 позицию среди крупнейших армий Европы, но с призывом есть проблемы.
Украина
06.11.2018
Корью заболели более 36 тысяч украинцев
Темпы распространения кори могут превысить худший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине в 2006 году.
Украина
05.11.2018
У Трампа обещают Ирану еще больше санкций
Целью санкций США против Ирана является изменение курса Тегерана, заявил Помпео. Вашингтон намерен усиливать санкции.
Украина
05.11.2018
Нафтогаз "добавил" к долгу Газпрома $400 миллионов
Исковые требования Нафтогаза по одному из арбитражных дел превысили 12 миллиардов долларов.
Украина
05.11.2018
В Одессе попытались поджечь колокольню храма
Поджигатели скрылись в неизвестном направлении. На место инцидента вызвали пожарных и полицию.
Украина
05.11.2018
ДнепрАзот возобновляет работу
Завод пережил тяжелый капитальный ремонт, падения цены на выпускаемую продукцию и вынужденный простой.
Украина
05.11.2018
В Украине растет потребление угля
В январе-сентябре теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали потребили 18,82 миллиона тонн угля.
Украина
05.11.2018
Стрельба в Луцке: озвучена основная версия
В полиции сообщили, что предварительно есть информация, кто стрелял и был участником. В области введен план Сирена.
Украина
04.11.2018
Вступил в силу закон о возобновлении кредитования
Документ должен уменьшить риски кредиторов при осуществлении кредитных операций, что сделает банковские займы более доступными.
Украина
04.11.2018
В Анталии открыли консульство Украины
Президент рассказал, что в текущем году большинство украинцев посетивших Турцию, приезжали именно в Анталию.
Украина
04.11.2018
Россия передаст Украине сепаратиста "ДНР" - СМИ
Суд в России принял решение о депортации несмотря на заверения Шадрова о том, будто в Украине существует угроза его жизни и здоровью.
Украина
04.11.2018
В Украине прошли акции памяти Гандзюк
Активисты убеждены, что причиной смерти Екатерины Гандзюк стали осложнения, связанные с многочисленными ожогами тела.
Украина
04.11.2018
Порошенко отреагировал на смерть Гандзюк
Глава государства призвал правоохранителей найти и наказать виновных в смерти херсонской активистки.
Украина
04.11.2018
В Польше автобус из Украины попал в ДТП
В результате аварии пострадали семь человек, , в том числе двое детей и беременная женщина, которых госпитализировали.
Украина
04.11.2018
Активисты сообщили о смерти Екатерины Гандзюк
Херсонская активистка Екатерина Гандзюк, на которую летом было совершено покушение, умерла.
Украина
04.11.2018
Напавшим на Гандзюк грозит до 15 лет тюрьмы
В ближайшее время материалы уголовного производства по нападению на активистку будут переданы в суд.
Украина
03.11.2018
Филарет будет просить Раду переименовать УПЦ МП
После создания объединенной поместной православной церкви в Украине она будет называться Украинской православной церковью, уверен Филарет.
Украина
03.11.2018
Порошенко и Варфоломей подписали договор
Соглашение создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к объединительному собору поместной украинской церкви был приведен в соответствие с канонами православной церкви, заявил Порошенко.