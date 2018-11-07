Военная прокуратура назвала причину взрывов в Ичне

Источник: Корреспондент.net

Взрывы на артиллерийских складах под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии. Об этом заявил военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщает в среду, 7 ноября, Громадське.

По словам Рябенко, кто-то проник на склад и заложил взрывчатку.

"В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное устройство и кем", - сказал он.