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01.12.2018

Военно-промышленный комплекс Украины переходит на особый режим работы

Источник: DW

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины переводится на особый режим работы. О соответствующем приказе сообщил украинский президент Петр Порошенко в субботу, 1 декабря. Кроме того, в настоящее время усиливается охрана границ с Россией и административной границы с автономной республикой Крым, сообщил также Порошенко во время передачи новой авиационной техники военным в Киевской области. 

Усиливается охрана таких объектов критической инфраструктуры, как атомные и гидроэлектростанции, а также объектов химической промышленности и портов Украины в Черном и Азовском морях, пояснил глава государства. Будут приняты меры для усиления противовоздушной обороны, защиты от ударов с воздуха важных государственных объектов, промышленных районов и мест дислокации войск. 

В то же время пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что 3 декабря в стране в связи с военным положением начнутся масштабные сборы резервистов и военнообязанных, которые планируется завершить до начала новогодних праздников. В ходе мероприятий будет проведено "боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны с целью подготовки к защите своих областей".

Военное положение введено задним числом

Закон о введении военного положения в Украине сроком на 30 суток Петр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий подписали 28 ноября. Оно вступило в силу задним числом - с 14.00 по местному времени (15.00 МСК) 26 ноября и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем: в Винницкой, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории.

Согласно закону, органы власти и военное командование получают полномочия, необходимые для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, а также полномочия по ограничению конституционных прав и свобод человека.Порошенко заверил, что ограничение прав граждан в условиях военного положения будет применяться лишь в случае наземной агрессии со стороны России.

Захват украинских судов у берегов Крыма

Военное положение было введено после того, как25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе с применением оружия три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Три украинских моряка были ранены. Украинские корабли были отконвоированы в порт Керчи в аннексированном Россией Крыму. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы в России по обвинению в "незаконном пересечении государственной границы РФ". Киев отрицает обвинения.

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