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26.11.2018

Военное положение в Украине. Что нужно знать

Источник: Корреспондент.net

После атаки России на украинские корабли в Керченском проливе Украина готовит введение военного положения в стране.

О военном положении постоянно говорят на протяжении всех 5 лет противостояния на Донбассе и аннексии Крыма. Однако только сейчас страна вплотную подошла к этому вопросу. Ранее в Украине военное положение никогда не вводилось.

Как будут вводить

Введение режима военного положения проходит в три этапа.

Сначала Совет национальной безопасности и обороны вносит на рассмотрение президента представление о введении военного положения. Это уже сделано. Затем это решение президент вводит в действие своим указом. В течение двух дней Верховная Рада должна утвердить указ главы государства. После утверждения парламентом указ президента немедленно распространяется в СМИ.

Спикер парламента Андрей Парубий уже объявил о созыве внеочередной сессии Верховной Рады в понедельник, 26 ноября. Начнется она в 16:00.

На сколько введут

Военное положение – это особый правовой режим, который вводится во всей стране или на отдельной территории, если есть угроза агрессии или нападения. Военное положение вводится на определенный срок, но может быть преждевременно отменено президентом.

Секретарь СНБО Александр Турчинов предложил ввести военное положение на срок в 60 дней.

 

Что ограничат

Президентский указ определяет перечень прав и свобод граждан, будут ограничены во время военного положения.

Верховная Рада может принять указ полностью, частично, с рекомендациями или оговорками.

Условия военного положения предусматривают полный запрет проведения забастовок, массовых собраний и акций. Таким образом, под запрет могут попасть акции “евробляхеров”, которые накануне как раз начались возле западной границы страны.

Во время военного положения могут вводить комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда в населенные пункты, ограничивать свободу передвижения граждан, а также движение транспортных средств.

Военная власть получит право проверять документы, а в случае необходимости проводить досмотр вещей, транспорта, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Заработает также право на запрет деятельности политических партий и общественных организаций, если они несут риск для суверенитета и национальной безопасности Украины.

В то же время в законе предусмотрен целый список прав, ограничения которых запрещается. В частности, это запрет пыток, наказания, унижающего обращения. У граждан остается право на справедливый суд и правовую помощь.

На заседании СНБО президент Петр Порошенко подчеркнул, что введение военного положения не будет предусматривать ограничения конституционных прав и свобод граждан.

Однако указ президента, который был подан на утверждение Верховной Рады предусматривает ограничения прав граждан по 12 статьям конституции: неприкосновенность жилья, тайна коммуникаций, защита личной информации, свобода передвижения и высказываний, участие в выборах и мирных собраниях, право частной собственности, недопущение принудительного труда, право на забастовки и образование.

Кто будет руководить страной

Руководство государством переходит к военному командованию, которое вместе с органами исполнительной власти, военными администрациями и органами местного самоуправления вводит и осуществляет меры нового правового режима.

Могут быть образованы военные администрации на территориях, где объявлено военное положение. Решение о целесообразности их создания принимается президентом Украины по представлению областных государственных администраций или военного командования.

Будет мобилизация?

Нет. По словам президента, введение военного положения не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом военнослужащих первой очереди.

"Уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, находящихся в резерве, о том, что они уже пакуют рюкзаки и готовы заступать на оборону государства. Я обращаются к вам, уважаемые ветераны, быть начеку", - заявил Порошенко.

Даже если военкоматы целенаправленно не будут искать военнообязанных, гражданам, состоящим на учете, менять место жительства будет достаточно проблематично. Без разрешения военного комиссара это запрещено.

 

Что с выборами?

Выборы во время действия режима военного положения проводить нельзя. Это касается выборов президента, выборов в Верховную Раду, в Верховную Раду АР Крым, и в органы местного самоуправления.

Также запрещается проводить любые референдумы. Изменение Конституции Украины и Конституции АР Крыма также запрещены.

После прекращения военного положения у Рады есть 90 дней на то, чтобы определиться с новой датой выборов в случае, если они должны были быть проведены в период, на который было введено военное положение.

Следующие выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019, то есть уже после ориентировочного окончания действия военного положения, которое вводится на 60 дней.

Однако избирательная кампания начинается за 90 дней, то есть 31 декабря. Введение военного положения означает отсрочку начала кампании минимум на месяц. А это может стать причиной для переноса даты выборов президента.

Имущество, СМИ

Во время военного положения, в случае необходимости, закон позволяет принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, изымать имущество государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений для нужд государства. Предприятия любой формы собственности могут использоваться для нужд обороны.

Если во время принудительного отчуждения имущества не было предварительного полного возмещения стоимости, бывший собственник или уполномоченное им лицо вправе требовать в судебном порядке возврата такого имущества.

Также бывшие владельцы могут требовать взамен предоставления другого имущества, если это возможно.

Военное положение подразумевает возможность регулирования работы полиграфических предприятий, издательств, телерадиоогранизаций, СМИ, заведений культуры и пр. Они могут использоваться военными для проведения разъяснительной работы среди населения.

Существует возможность запрета на передачу информации через компьютерную сеть.

Последствия для бизнеса

Управляющий партнер адвокатского объединения Juscutum Артем Афян отметил, что военное положение не является всегда одинаковым и может вводиться с особенностями.   По его мнению, скорее всего, не стоит также ожидать введения комендантского часа и таких мер как запрет на смену места жительства призывникам и военнообязанным.   Юрист предположил, что одним из наиболее опасных аспектов военного положения может стать его использование большим количеством контрагентов в качестве ситуации форс-мажора и, следовательно, основанием для невыполнения своих обязательств: невыплаты арендной платы, неосуществления запланированных поставок.   "Все, что раньше было действительным нарушением, сейчас, грубо говоря, можно списать на военное положение как форс-мажор. И вот здесь, конечно, существует риск определенной разбалансировки экономической жизни страны и его последствия предугадать достаточно сложно, поскольку, если сюда включатся какие-нибудь крупные игроки, ситуация может быть резкой и жесткой. Учитывая практику прописывать форс-мажорные обстоятельства, у нас может возникнуть целый ряд последствий, неприятных для экономической жизни", - сказал Афян в комментарии Интерфаксу.   Юрист также подчеркнул, что военное положение является очень тревожным сигналом для иностранных инвесторов.  

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