Военные пенсионеры получат пересчитанные пенсии уже в марте

Источник: Українські новини

Подготовка к перерасчету военных пенсий завершена.

Об этом сообщает Громадське Радіо со ссылкой на председателя правления Пенсионного фонда Алексея Зарудного.

"Уже в марте Пенсионный фонд планирует начать выплату пересчитанных пенсий бывшим военнослужащим согласно принятой 21 февраля постановлением правительства N103", - сказал Зарудный. После поступления от силовых структур справок о денежном обеспечении перерасчет военных пенсий будет проведен автоматически без обращений пенсионеров.

Сообщается также, что 21 февраля Кабмин принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года. В этом году пенсии должны вырасти в среднем на 1,5 тыс. Грн. Объем финансирования, необходимый для повышения пенсий военным пенсионерам в этом году, составит 7 млрд гривен.