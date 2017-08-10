Военные показали результат обстрела Широкино

Источник: КорреспонденТ.net

Из реактивных установок Град-Партизан 9 августа около 21:00 обстреляли Широкино.

Как стало известно, по поселку выпустили не менее 27 снарядов из запрещенных "Градов".

"Своевременно была подана команда, люди находились в укрытии в индивидуальных средствах защиты. Поэтому во время нанесения поражения незаконными вооруженными формированиями, не было нанесено никакого вреда нашим Вооруженным Силам, к счастью", - отмечает военный Андрей.