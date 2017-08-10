10.08.2017
Военные показали результат обстрела Широкино
Источник: КорреспонденТ.net
Из реактивных установок Град-Партизан 9 августа около 21:00 обстреляли Широкино.
Как стало известно, по поселку выпустили не менее 27 снарядов из запрещенных "Градов".
"Своевременно была подана команда, люди находились в укрытии в индивидуальных средствах защиты. Поэтому во время нанесения поражения незаконными вооруженными формированиями, не было нанесено никакого вреда нашим Вооруженным Силам, к счастью", - отмечает военный Андрей.
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