27.08.2017
Военные учения РФ и Беларуси могут привести к агрессии – Волкер
Источник: КорреспонденТ.net
Предстоящие российско-белорусские военные учения Запад-2017 заставляют западные страны быть готовыми к любому развитию событий, в том числе, военной агрессии. Об этом заявил Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью интернет-каналу Прямой.
"Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе", – сказал он.
Напомним, учения Запад-2017 пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники.
Новости раздела
Мир
27.08.2017
Израиль грозит прекратить финансировать ООН
Тель-Авив добивается перемены отношений ООН к Израилю.
Мир
27.08.2017
В США допустили, что ошиблись в оценке КНДР
Госдеп назвал провокацией очередные запуски ракет Северной Кореи.
Мир
27.08.2017
Адвокат Януковича обвинил Кобзона во лжи
Виктор Янукович живет в Ростове, а не в Подмосковье, как утверждает Кобзон, - заявил адвокат экс-президента.
Мир
27.08.2017
Карта Украины от Freedom House озадачила сеть
Freedom House обозначила на карте территории, а не страны, но пользователей удивила принадлежность Крыма и Донбасса.
Мир
26.08.2017
В Барселоне прошел марш против терроризма
Акцию возглавили премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI.
Мир
26.08.2017
В Москве проходит митинг за свободу интернета
На акцию пришли, по разным данным, от одной до двух тысяч человек.
Мир
26.08.2017
Украина пока не готова вступить в НАТО – Волкер
Спецпредставитель США считает, что в Украине необходимо провести реформы, перед тем, как встанет вопрос ее о присоединении к НАТО.
Мир
26.08.2017
Волкер: Украине не стоит возвращать ядерное оружие
При этом он отметил, что от России никто не ожидал нарушения суверенитета Украины.
Мир
26.08.2017
Глава МИД Германии: Началась холодная война 2.0
Для президентов Путина и Трампа важна, прежде всего, борьба и право сильного, отметил Габриэль.
Мир
26.08.2017
Саакашвили обвинил Украину и Грузию в сговоре
Политик считает, что Киев и Тбилиси ищут повод для его экстрадиции.