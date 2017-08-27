Военные учения РФ и Беларуси могут привести к агрессии – Волкер

Источник: КорреспонденТ.net

Предстоящие российско-белорусские военные учения Запад-2017 заставляют западные страны быть готовыми к любому развитию событий, в том числе, военной агрессии. Об этом заявил Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью интернет-каналу Прямой.

"Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе", – сказал он.

Напомним, учения Запад-2017 пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники.