Военных начали снабжать новейшей спецодеждой

Источник: Корреспондент.net

Украинским военным начали поставлять спецодежду и экипировку, которыми раньше не обеспечивалась армия. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ на своей странице в Facebook.

В ведомстве отмечают, что с 2018 года для ВСУ впервые начали закупать предметы вещевого имущества, которые ранее не поставлялись вообще или же поставлялись за счет международной помощи.

"В армию уже поступают: костюмы специальные и маскировочные для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей броневых машин, наколенники и налокотники, сумки транспортные индивидуальные, бахилы утепленные т.д.", - указано в сообщении.

Так, в прошлом году было утверждено 46 нормативных документов, касающихся вещевого имущества, и сейчас продолжаются военные испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки. Указано, что для снайперов предусмотрены рейдовые рюкзаки и чехлы-ковры для переноски оружия. Данные образцы поступят к военным в 2019 году, как и новые модульные бронежилеты и баллистические шлемы.

В управлении также отметили, что в ВСУ поступят летние полевые костюмы, зимняя одежда, боевые рюкзаки, тактические перчатки, новые комбинезоны для технического состава и танковых подразделений, маскировочные костюмы снайпера и многое другое.

"Все имущество, которое поступает в ВСУ, высококачественное и положительно оценено военнослужащими. Каждый предмет соответствует современным требованиям и не уступает образцам в армиях стран-членов НАТО", - заявили в ведомстве.