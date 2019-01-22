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22.01.2019

Военный переворот. В Венесуэле подавили бунт

Источник: Корреспондент.net

Группа военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы попыталась организовать вооруженное выступление против президента Николаса Мадуро, который довел богатую нефтью страну до кризиса эпического масштаба.

Мятежники призывали людей выйти на уличные протесты. Попытка путча подавлена, "группа нападавших нейтрализована, они сдались и взяты под стражу", сообщают власти.  

Попытка военного переворота

21 января в социальных сетях и независимых СМИ Венесуэлы появилась информация о том, что подразделение бойцов Национальной гвардии в Каракасе отказалось подчиняться приказам Мадуро и призвало сограждан к неповиновению.

Таким образом бойцы нацгвардии отреагировали на протесты населения, которые идут в Сан-Хосе-де-Котисе. 

Вскоре власти объявили об аресте "маленькой группы налетчиков и предателей родины", которые собирались "творить насилие и насаждать тревогу у населения".

Официально сообщается, что около трех часов ночи по местному времени 27 национальных гвардейцев атаковали военный пост в городе Петаре и захватили хранившееся там оружие.

Затем они передислоцировались в Каракас, после чего опубликовали видео на YouTube, призывающее к восстанию против Мадуро.

В минобороны Венесуэлы отмечают, что на командном пункте мятежники столкнулись с активным сопротивлением со стороны военных, сохраняющих верность правительству страны.

Согласно сообщению ведомства, мятежники схвачены и уже дают показания - они якобы сознались в том, что за такие действия им пообещали "виллы и замки".

Против вышедших на улицы жителей района Сан-Хосе-де-Котиса, которые поддержали группу мятежников, власти применили слезоточивый газ. Протестующие перегораживали улицы баррикадами и поджигали автомобили.

Весной 2017 года Венесуэлу захлестнула волна антиправительственных демонстраций, в ходе которых были арестованы сотни активистов и погибли десятки людей.

И это не первый случай, когда представители силовых структур Венесуэлы выступают против Мадуро. Летом 2017 года один из участников малоизвестной подпольной группировки Фланелевые солдаты, бывший офицер Оскар Перес, угнал вертолет и открыл с него стрельбу по зданиям Верховного суда и МВД Венесуэлы.

Свои действия он объяснил желанием вернуть власть народу и восстановить конституционный порядок. В январе прошлого года он был застрелен в ходе спецоперации.

Позже в августе 2018 года Фланелевые солдаты взяли на себя ответственность за неудавшееся покушение на президента Венесуэлы при помощи беспилотников.

Попытка военного переворота 21 января показывает "общее чувство", царящее в венесуэльской армии, написал у себя в Twitter председатель оппозиционного Национального собрания страны Хуан Гуаидо. 

Обстановка на улицах Каракаса и других венесуэльских городов может обостриться 23 января. На этот день оппозиция запланировала многотысячную акцию протеста, на которой, по словам Гуаидо, "народ в полной мере потребует от Мадуро прекратить узурпацию и уважать волю венесуэльцев".

 

Америки против переизбрания Мадуро

В мае 2018 года в Венесуэле прошли досрочные выборы президента, которые Мадуро выиграл с 67 процентами голосов и рекордной неявкой избирателей.

Главный действующего президента, бывший губернатор Энри Фалькон, еще до объявления официальных результатов заявил, что не признает их. Он потребовал провести новое голосование в декабре - традиционное время президентских выборов.

США, Канада, Европейский союз, 12 латиноамериканских стран, среди которых Мексика и Аргентина, тогда заявили, что выборы не соответствовали демократическим стандартам. Только Россия, Куба, Эквадор, Боливия и Никарагуа признали эти выборы.

10 января 2019 года прошла инаугурация Мадуро. Пока он выступал, Организация американских государств 19 голосами "за", шесть "против" и восемью "воздержавшимися" приняла решение не признавать легитимность второго президентского срока режима Мадуро.

"Народ Венесуэлы не одинок, мы продолжаем работать ради того, чтобы восстановить демократию, права и свободы для всех", - заявил генсек организации Луис Альмагро.

С подобными заявлениями выступили ведущие мировые державы, в том числе США. Подробно в материале Эпический кризис Венесуэлы: Америки против Мадуро.

 

Кризис в Венесуэле

Венесуэла - самая богатая нефтью страна, но бывший лидер-социалист Уго Чавес и его последователь без образования Николас Мадуро за 20 лет разрушили нефтяную промышленность, опустошили полки в магазинах, довели инфляци до миллиона процентов, а все неуачи списали на происки американских капиталистов.

До их прихода к власти Венесуэла добывала более трез миллионов баррелей нефти в сутки. К 2019 году производство упало - до 1,2 миллиона баррелей.

Во время первого президентского срока Мадуро внутри страны произошел беспрецедентный в истории Латинской Америки взрыв: хотя его страна не находилась в состоянии войны, объем ее экономики сократился на 50 процентов.

Положение в стране продолжает ухудшаться. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, инфляция в 2019 году может повыситься до десяти миллионов процентов.

 

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