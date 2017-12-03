Военный самолет США провел разведку возле оккупированного Крыма

Источник: 112.ua

Патрульный противолодочный самолет ВМС США 2 декабря совершил разведывательный полет около границ России на Черном море, пишет со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов.

Как сообщается, самолет P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и в течение нескольких часов курсировал в районе, близком к оккупированному Севастополю.

Ранее Минобороны РФ заявило ,что за неделю было зафиксировано 19 самолетов-разведчиков у границ России.