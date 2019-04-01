Военным и полиции повысили зарплаты

Источник: Корреспондент.net

В апреле выплаты в увеличенном размере получат военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за выполнение ими в марте 2019 года задач в составе подразделений, которые принимают участие в операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что с 1 марта текущего года увеличены размеры выплат за участие в операции Объединенных сил на первой линии столкновения - на 2 тыс. гривен, на второй - на 1 тыс. гривен. Таким образом, военнослужащий-контрактник из числа рядового состава за выполнение задач в операции Объединенных сил на первой линии столкновения будет получать увеличенное денежное довольствие от 22 157 гривен, на второй линии - от 15 557 гривен.

Кроме того, установлена выплата вознаграждения военнослужащим ВМС ВС Украины за время выполнения боевых задач в акватории Азовского моря из расчета 12 тыс. гривен за месяц пропорционально дням участия.

Сотрудникам патрульной полиции Украины также повысили заработную плату. Об этом сообщил замначальника Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

"Хочу поделиться некоторыми цифрами после первого мотивационного пакета Министерства внутренних дел и инициативы министра Арсена Аваков лично! Напишу по патрульной полиции в режиме было-стало. Денежное обеспечение, которое приходит, как говорится, "на руки" за вычетом всех налогов. Города с населением меньше миллионов: было - 8100, стало - 10100. Города с населением свыше 1 миллиона: было - 10100, стало - 12100. Город Киев: было - 10100, стало - 13100. А у подразделений ТОР - еще больше! Эти цифры - это минимум. А дальше, учитывая должность, - больше! Плюс - премии за разные подвиги и заслуги", - написал он на своей странице в Facebook.

Также Жуков отметил еще одну "мотивацию" - за регистрацию дачи автоматически взятки предусматривается тысяча гривен премии. Замглавы патрульной полиции также отметил, что также решается вопрос с обеспечением правоохранителей жильем.