Военным приказали с полуночи прекратить огонь

Источник: КорреспонденТ.net

В зоне АТО украинские военные с 1 июня получили приказ придерживаться режима тишины (1 июня - Международный день защиты детей - ред.).

Об этом сказано на странице пресс-центра штаба в Facebook.

Сообщается, что сегодня руководство украинской армии отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 1 июня до 00.00 часов 2 июня.

"Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооруженных Сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие", - подчеркивается в заявлении.