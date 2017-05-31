Военным приказали с полуночи прекратить огонь
Источник: КорреспонденТ.net
31.05.2017
В зоне АТО украинские военные с 1 июня получили приказ придерживаться режима тишины (1 июня - Международный день защиты детей - ред.).
Об этом сказано на странице пресс-центра штаба в Facebook.
Сообщается, что сегодня руководство украинской армии отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 1 июня до 00.00 часов 2 июня.
"Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооруженных Сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие", - подчеркивается в заявлении.
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