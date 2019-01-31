Военным разрешили закупки в обход Укроборонпрома
Источник: Корреспондент.net
Президент Петр Порошенко подписал закон, который предоставляет право Минобороны заключать международные договора об импорте оборонной продукции не привлекая Укроборонпром. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 31 января.
Он подчеркнул, что документ позволит Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Украине.
Закон предоставляет возможность государственным заказчикам государственного оборонного заказа непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Отметим, сейчас этим занимаются так называемые "спецэкспортеры" или же узаконенные посредники.
Госзаказчики по государственному оборонному заказу получают полномочия на право осуществления импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, по решению Кабинета Министров.