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14.07.2018

Воин-"афганец" через 30 лет вернулся в Украину

Источник: Корреспондент.net

Спустя 30 лет после попадания в плен в Афганистане в Украину вернулся прапорщик Игорь Белокуров. Об этом сообщает пресс-служба командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В марте текущего года бывшего советского военнослужащего случайно встретили участники геологической экспедиции. Он рассказал им, что зовут его Амриддин и сказал несколько слов на украинском: "Волин" и "колодяз".

Родного языка и своего настоящего имени мужчина не помнит. Возможно, от ранений и контузий он потерял память.

По архивам было установлено, что мужчина - уроженец Волынской области, принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе десантно-штурмового батальона 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 40-й армии.

Он пропал без вести 9 апреля 1988 года во время боя в районе Кандагара. В плену принял ислам, женился и завел семью.

На этой неделе мужчине помогли вернуться в Украину.

В Украине у него живет мама, которая уже не надеялась увидеть сына живым и давно обустроила на кладбище символическую могилу.

В сообщении не говорится о том, останется ли мужчина здесь жить или вернется обратно в Афганистан.

 

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