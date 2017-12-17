17.12.2017
Войну превращают в достопримечательность: в сети показали фото странного сувенира из Донбасса
Источник: Апостроф
В сети появилось фото сувенирного магнита, на котором изображена разрушенная в ходе боевых действий стела на въезде в город Попасная (Луганская область).
Снимок опубликовал в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.
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