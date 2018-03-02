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02.03.2018

Войска Асада атакуют Восточную Гуту вопреки перемирию

Источник: DW

Несмотря на введенные Россией ежедневные гуманитарные паузы, сирийские правительственные войска продвигаются вглубь пригорода Дамаска Восточной Гуты. По сведениям "Сирийского наблюдательного совета по правам человека" (SOHR), армия президента Сирии Башара Асада уже захватила несколько деревень. Об этом правозащитная организация, штаб-квартира которой находится в Лондоне, сообщила в пятницу, 2 марта.

Как заявил детский фонд ООН UNICEF, правительство Сирии, возможно, 4 марта впустит в Думу - один из районов Восточной Гуты колонну с медикаментами и продовольствием для 180 тысяч человек. Между тем договоренности с режимом Асада о дальнейших поставках гуманитарной помощи еще для 200 тысяч жителей пригорода Дамаска и об эвакуации порядка тысячи человек в тяжелом состоянии достичь не удалось, подчеркнул представитель фонда 2 марта. По данным UNISEF, число крайне истощенных детей в Восточной Гуте за полгода выросло в десять раз.

Меркель и Трамп требуют от РФ прекратить участие в бомбардировках

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США Дональд Трамп подчеркнули , что Россия должна "прекратить участие в бомбардировках Восточной Гуты и повлиять на режим президента Сирии Башара Асада с целью завершения наступательных операций на гражданские районы". Помимо этого сирийский режим должен быть привлечен к ответственности за продолжающееся ухудшение гуманитарной обстановки в регионе. Это касается как применения химического оружия режимом Асада, так и нападениями его войск на мирных жителей и блокады, препятствующей доставке гуманитарной помощи.

Москва вела гуманитарные паузы в Восточной Гуте

Министр обороны России заявил о введении ежедневной пятичасовой гуманитарной паузы в осажденной сирийскими войсками Восточной Гуте 26 февраля. "По поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза", - заявил Сергей Шойгу.

Прилегающий к сирийской столице район контролируется противниками официального Дамаска, среди которых как представители умеренной оппозиции, так и исламисты. Этот район подвергался, вероятно, самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии, продолжающейся уже 7 лет. По данным правозащитников, за одну только неделю февраля в Восточной Гуте погибли более 500 мирных жителей, в том числе 120 детей, свыше 2400 человек получили ранения.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи. Это не касается однако военных действий против ряда террористических организаций.

"Восточная Гута не может ждать, настало время прекратить этот кромешный ад", - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на открытии 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

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