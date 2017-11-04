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04.11.2017

Волкер анонсировал встречу с Сурковым по миротворцам на Донбассе в Белграде

Источник: 112.ua

Новая встреча спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым пройдет 13 ноября в Белграде. Об этом 3 ноября американский дипломат заявил журналистам в Вашингтоне, сообщило Bloomberg.

 

По его словам, будет обсуждаться инициатива о введении миротворцев на Донбасс.

Волкер и Сурков уже проводили переговоры 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде.  Как отмечалось, решение о следующей встрече было принято 27 октября. Стороны договорились провести переговоры на нейтральной территории. При этом, в Госдепе США пока отказались анонсировать встречу. 

Напомним, что Волкер и Сурков встречались в Белграде 7 октября. Тогда они обсуждали предложенный РФ проект резолюции ООН по Донбассу. После переговоров Лавров и Тиллерсон подчеркнули, что встречи должны продолжаться. 

Также отметим, что Волкер на прошлой неделе был в Киеве с незапланированным визитом. Он встретился с Андреем Парубием и обсудил российскую агрессию. Спикер Рады призвал усилить санкции против РФ. 

Также состоялась встреча с Петром Порошенко. Они обсудили заложников и контакты в "нормандском" формате. Волкеру было передано соответствующее обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку. 

 

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