Волкер анонсировал встречу с Сурковым по миротворцам на Донбассе в Белграде

Источник: 112.ua

Новая встреча спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым пройдет 13 ноября в Белграде. Об этом 3 ноября американский дипломат заявил журналистам в Вашингтоне, сообщило Bloomberg.

По его словам, будет обсуждаться инициатива о введении миротворцев на Донбасс.

Волкер и Сурков уже проводили переговоры 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде. Как отмечалось, решение о следующей встрече было принято 27 октября. Стороны договорились провести переговоры на нейтральной территории. При этом, в Госдепе США пока отказались анонсировать встречу.

Напомним, что Волкер и Сурков встречались в Белграде 7 октября. Тогда они обсуждали предложенный РФ проект резолюции ООН по Донбассу. После переговоров Лавров и Тиллерсон подчеркнули, что встречи должны продолжаться.

Также отметим, что Волкер на прошлой неделе был в Киеве с незапланированным визитом. Он встретился с Андреем Парубием и обсудил российскую агрессию. Спикер Рады призвал усилить санкции против РФ.

Также состоялась встреча с Петром Порошенко. Они обсудили заложников и контакты в "нормандском" формате. Волкеру было передано соответствующее обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку.