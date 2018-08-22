22.08.2018
Волкер и Линкявичюс обсудили поддержку Украины
Источник: Корреспондент.net
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал о встрече со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая состоялась в среду, 22 августа, под время визита Волкера в Вильнюс. Об этом сообщается на странице в Twitter литовского чиновника.
По его словам, темой разговора было, в частности, обсуждение путей поддержки Украины в противодействия российские агрессии.
"Как мы оба убедились, ситуация с безопасностью на востоке Украны остается нестабильной, а гуманитарный кризис - глубоким. Время вернуть мир Украины", - написал Линкявичюс.
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