Волкер и Линкявичюс обсудили поддержку Украины

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал о встрече со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая состоялась в среду, 22 августа, под время визита Волкера в Вильнюс. Об этом сообщается на странице в Twitter литовского чиновника.

По его словам, темой разговора было, в частности, обсуждение путей поддержки Украины в противодействия российские агрессии.

"Как мы оба убедились, ситуация с безопасностью на востоке Украны остается нестабильной, а гуманитарный кризис - глубоким. Время вернуть мир Украины", - написал Линкявичюс.