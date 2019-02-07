07.02.2019
Волкер изменил мнение по российским наблюдателям
Источник: Корреспондент.net
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддержал решение Верховной Рады запретить гражданам России участвовать в миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами президента.
"Мы помним, что Россия является агрессором в Украине, таким образом опасения Украины по поводу безопасности вполне реальны", - написал дипломат в Twitter.
Волкер также выразил уверенность в приверженности Украины к транспарентности и проведению свободных и честных выборов.
При этом ранее сегодня он заявил, что Украина должна допустить россиян к наблюдению за выборами.
В России, в свою очередь, запрет в очередной раз осудили.
Решение Рады также осудила глава БДИПЧ. "Решение об отказе гражданам одного государства в возможности аккредитоваться не имеет прецедентов и противоречит обязательствам, принятым государствами-участниками ОБСЕ", - написала Ингибьерг Сольрун Гисладоттир главе МИД Украины.
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