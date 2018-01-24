Волкер: Миллионы украинцев нуждаются в помощи

Источник: Корреспондент.net

В Украине более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за ситуации на Донбассе. Об этом у себя в Twitter сообщил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер.

"Встретился с гуманитарными организациями в Украине, чтобы обсудить кризис на востоке Украины. Более 4 миллионов человек нуждаются в помощи и защите, особенно во время суровой зимы. Долгосрочный мир - это единственное решение", - заявил Волкер.