Волкер: на Донбассе угроза вспышки туберкулеза

Источник: Корреспондент.net

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) возможна экологическая катастрофа и эпидемия туберкулеза, заявил Курт Волкер, специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины, сообщает Крым Реалии.

Также, по словам спецпредставителя, промышленность разрушена, одни шахты залиты водой, а некоторые шахты используются для захоронения радиоактивных отходов.

"Это (радиоактивное заражение) может попасть в подземные воды и вызвать экологическое бедствие. Есть также физические опасности для населения, и мы часто слышим о подрыве людей на минах... Ну, и в людей стреляют. То есть, это очень активный конфликт, горячая война", - добавил он.

Также по его словам, особую тревогу вызывает вспышка туберкулеза - с его опасным штаммом - при тех условиях, что трудно доставить антибиотики.

Спецпосланник обратил внимание, что на территории, охваченной конфликтом, проживает преимущественно русскоязычное население и Россия, которая якобы заботится о русскоязычных, должна понимать, чему их подвергает своими действиями - или бездействием - в плане урегулирования конфликта.