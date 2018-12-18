Волкер обсудил с Полтораком ситуацию в Азове

По данным ведомства, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, ситуацию в Азово-Черноморском регионе и милитаризацию Россией Крыма и оккупированных районов Донбасса.

Так, Полторак сообщил Волкеру, что по состоянию на сегодняшний день выполнено большинство мер, запланированных в связи с введением военного положения.

Министр также поблагодарил США "за устойчивую позицию" в вопросе поддержки Украины.

В свою очередь в Twitter американского посольства в Киеве отметили: Волкер подчеркнул, что "агрессия России неприемлема". "Россия должна освободить украинских членов экипажа, вернуть украинские суда, а также не препятствовать морскому транзиту в и из украинских портов", – сказано в сообщении.