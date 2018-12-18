Волкер обсудил с Полтораком ситуацию в Азове
Источник: Корреспондент.net
Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком. Встреча прошла во время визита американского дипломата в Киев 18 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Так, Полторак сообщил Волкеру, что по состоянию на сегодняшний день выполнено большинство мер, запланированных в связи с введением военного положения.
Министр также поблагодарил США "за устойчивую позицию" в вопросе поддержки Украины.
В свою очередь в Twitter американского посольства в Киеве отметили: Волкер подчеркнул, что "агрессия России неприемлема". "Россия должна освободить украинских членов экипажа, вернуть украинские суда, а также не препятствовать морскому транзиту в и из украинских портов", – сказано в сообщении.